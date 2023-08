Cautela com China volta a prevalecer e Ibovespa opera em baixa

A alta dos preços das commodities não é suficiente para sustentar o mercado brasileiro de ações e o Índice Bovespa tem desempenho negativo na manhã desta segunda-feira, 21, com o investidor acompanhando ainda cauteloso com a economia chinesa e os temores de recessão global. A busca por proteção leva à alta dos juros dos Treasuries, valorização do dólar e aumento dos juros também por aqui. Na China, uma nova redução de juros favorece a recuperação do petróleo e das matérias-primas metálicas no exterior, mas não empolga os mercados emergentes, que seguem cautelosos. O dia é de agenda escassa, o que mantém os investidores com as atenções voltadas aos eventos esperados para os próximos dias. Nos Estados Unidos, a expectativa é pelo seminário de Jackson Hole, que terá a discursos de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). incluindo o presidente da instituição, Jerome Powell, que fala na sexta-feira. Por aqui, a possibilidade de conclusão da votação do arcabouço fiscal e o resultado do IPCA-15 são alguns dos destaques. Às 11h09, o Ibovespa tinha baixa de 0,57%, aos 114.746,92 pontos. Petrobrás ON e PN, que subiam mais cedo, inverteram a tendência há instantes e recuavam 0,32% e 0,10%, nesta ordem. Vale ON também enfrenta instabilidade, mas subia 0,16%. As Sociedades Anônimas de Futebol (SAF) poderão abrir capital, lançar debêntures (debêntures-fut), promover

de investimentos, montar fundos de investimentos e fazer securitização, segundo o Parecer de Orientação 41 publicado nesta segunda-feira pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O documento tem por objetivo orientar investidores e participantes do mercado sobre instrumentos do mercado de capitais disponíveis para as SAF.