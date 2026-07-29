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ECONOMIA

Cautela antes da decisão do Fed e balanço do Santander Brasil empurram Ibovespa para baixo

Escrito por Maria Regina Silva (via Agência Estado)
Publicado em 29.07.2026, 11:32:00 Editado em 29.07.2026, 11:43:35
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A decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed) na tarde desta quarta-feira, 29, nos Estados Unidos, e a retomada dos ataques entre EUA e Irã concentram as atenções de investidores. O petróleo dispara. Além disso, ficam no foco os balanços das norte-americanas Meta e Microsoft, após o fechamento dos mercados, e do Santander Brasil - já informado. Ainda, o mercado digere a produção recorde da Petrobras no segundo trimestre.

Após abrir em baixa de 0,01%, aos 176.563,85 pontos, na máxima, o Ibovespa aprofundou o ritmo de queda, chegando a ceder 0,87%, na mínima de 175.022,83 pontos. A desvalorização acompanha as bolsas em Nova York e ainda é puxada pela virada para o negativo das ações ligadas ao minério de ferro, incluindo Vale (-0,81%). Paralelamente, pesa o balanço do Santander Brasil, que joga a Unit do banco para baixo (-6%) e todos os papéis do setor bancário na Bolsa brasileira.

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Na terça-feira, 28, o Ibovespa fechou em alta de 0,70%, aos 176.564,75 pontos, após ter avançado na véspera (+0,74%). "Depois de um pregão um pouco mais otimista pelo IPCA-15, hoje tem a reversão do petróleo, devido ao conflito entre EUA e Irã. Nesse contexto, também tem a decisão do Fed", diz Bruno Perri, economista-chefe e sócio-fundador da Forum Investimentos.

"Apesar do avanço da Petrobras, a cautela segura o ímpeto do índice, que ontem atingiu os 176,6 mil pontos no segundo dia consecutivo de alta", diz em nota Silvio Campos Neto, economista-sênior e sócio da Tendências Consultoria.

A poucos dias da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), em 5 de agosto, o mercado aguarda o Fed. A expectativa é de manutenção dos juros no intervalo de 3,50% a 3,75%, com possível sinalização de alta em algum momento de 2026. A decisão será seguida de entrevista do presidente do Fed, Kevin Warsh.

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Conforme Perri, o mercado está meio cético e pode ficar nessa toada até ter ideia dos próximos passos do banco central dos EUA em relação à política monetária. "Se a sinalização for mais conservadora, pode piorar o ambiente. Se eventualmente o comunicado vier mais suave, traria algum otimismo, mas não espero isso. O petróleo voltou a subir", afirma.

Aqui, espera-se que o Copom reduza a Selic de 14,25% para 14% ao ano, após o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA -15) de julho mais baixo do que o esperado, divulgado na terça-feira.

Nesta quarta-feira, o Santander Brasil informou lucro líquido gerencial recorrente, que desconsidera o ágio de aquisições, de R$ 3,014 bilhões no segundo trimestre de 2026. O resultado representa uma queda de 17,6% ante o registrado em igual período de 2025.

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Em cenário de juros elevados, a taxa de inadimplência da carteira de crédito do Santander Brasil, considerando os atrasos acima de 90 dias, fechou o segundo trimestre de 2026 em 3,3%, ante alta de 2,6% do mesmo período de 2025, quando o indicador terminou em 2,6%. Além disso, houve crescimento das despesas líquidas com provisões para devedores duvidosos (PDD), que refletem as provisões contra a inadimplência, indicando deterioração de crédito e pressão em resultado. "Tudo isso pode ser um termômetro para toda a economia e para os próximos resultados de bancos", afirma o sócio-fundador da Forum.

Já a Petrobras divulgou na terça-feira que encerrou o segundo trimestre de 2026 com produção de 3,308 milhões de boed, alta anual de 14,4%. O dado foi impulsionado pelo crescimento no pré-sal e pela entrada da P79 em Búzios. As vendas de derivados no mercado interno avançaram 1,6%, enquanto a produção de derivados subiu 10,9%, com fator de utilização das refinarias em 101%.

Nesta manhã, os ADRs da Petrobras sobem 2,37% também em reação ao avanço de 5,49% do petróleo Brent, a US$ 86,59 pontos. O WTI tem alta de 6,27%, a US$ 84,26. Já o minério de ferro fechou em baixa de 0,27% em Dalian, na China. Os Adrs da Vale avançam 0,34%.

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Nesta quarta, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o país vai atacar o Irã em resposta à ofensiva de Teerã contra alvos americanos na Jordânia, segundo a Fox News.

Na terça-feira, o Ibovespa fechou em alta de 0,70%, aos 176.564,75 pontos. Às 11h12 desta quarta, o Índice Bovespa caía 0,69%, aos 175.350,51 pontos.

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