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ECONOMIA

Caterpillar supera previsões de lucro e receita no 2º trimestre

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 08:06:00 Editado em 04.08.2026, 08:19:10
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A Caterpillar teve lucro líquido de US$ 3,59 bilhões no segundo trimestre de 2026, alta de 65% em relação ao ganho de US$ 2,18 bilhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 4.

Com ajustes, a fabricante americana de máquinas, motores e veículos pesados registrou lucro por ação de US$ 8,17 entre abril e junho, bem acima da previsão de US$ 6,22 de analistas consultados pela FactSet.

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A receita da Caterpillar cresceu 24% no trimestre, para US$ 20,54 bilhões, também acima do consenso da FactSet, de US$ 19,33 bilhões.

"Esta é a primeira vez na história da empresa que geramos mais de US$ 20 bilhões em vendas e receitas em um único trimestre", disse o CEO Joe Creed. "Esse marco destaca tanto o trabalho essencial que nossos clientes realizam todos os dias quanto a dedicação dos colaboradores da Caterpillar em todo o mundo para ajudar a resolver os desafios mais complexos de nossos clientes", acrescentou.

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