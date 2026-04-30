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ECONOMIA

Caterpillar supera expectativas de lucro e receita no 1º trimestre

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 08:33:00 Editado em 30.04.2026, 08:41:18
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A Caterpillar teve lucro líquido de US$ 2,55 bilhões no primeiro trimestre de 2026, acima do ganho de US$ 2 bilhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 30.

Com ajustes, a fabricante americana de máquinas, motores e veículos pesados registrou lucro por ação de US$ 5,54 entre janeiro e março, acima da previsão de US$ 4,65 de analistas consultados pela FactSet.

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Já a receita da Caterpillar registrou salto anual de 22% no trimestre, a US$ 17,4 bilhões, vindo acima do consenso da FactSet, de US$ 16,52 bilhões.

Após o balanço, a ação da Caterpillar subia 6% no pré-mercado de Nova York, às 7h55 (de Brasília).

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