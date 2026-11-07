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Casas Bahia adia divulgação do balanço do 3º trimestre para 10/12

Escrito por Wilian Miron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Grupo Casas Bahia, em recuperação judicial, adiou de 11 de novembro para 10 de dezembro a divulgação das demonstrações financeiras do terceiro trimestre de 2026.

Em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia informou que precisa de prazo adicional para concluir a elaboração, consolidação e revisão das informações contábeis e financeiras, em conjunto com seus assessores.

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Segundo a varejista, a extensão do cronograma está relacionada aos processos operacionais decorrentes da recuperação judicial em curso. O objetivo, acrescentou, é assegurar a consistência, a precisão e a conformidade técnica das demonstrações financeiras, além do atendimento às exigências regulatórias.

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CASAS BAHIA/RECUPERAÇÃO JUDICIAL/BALANÇO/3º TRIMESTRE/ADIAMENTO
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