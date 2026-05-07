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Casa Civil propõe dobrar outorga mínima do Tecon Santos 10 para cerca de R$ 1 bi

Escrito por João Caires e Elisa Calmon (via Agência Estado)
Publicado em 07.05.2026, 13:19:00 Editado em 07.05.2026, 13:28:51
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A Casa Civil sugeriu a atualização da modelagem do leilão do Tecon Santos 10, no Porto de Santos (SP), com elevação da outorga mínima inicial de R$ 500 milhões, como anunciado anteriormente pelo Ministério de Portos e Aeroportos, para R$ 1,044 bilhão.

A nota técnica do Ministério, assinada pela Secretaria Especial da Casa Civil, afirma ser necessária a revisão da equação econômico-financeira do projeto.

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"Diante da natureza estratégica deste ativo para a infraestrutura portuária nacional e da magnitude dos investimentos previstos, é fundamental assegurar que o parceiro privado selecionado detenha solidez financeira e compromisso efetivo com a execução contratual", afirma a nota.

A outorga inicial funciona como mecanismo para mitigar riscos de seleção adversa e assegurar solidez financeira do vencedor, em linha com recomendação do Tribunal de Contas da União (TCU) para que o governo avaliasse elevar o valor mínimo, antes fixado em patamar baixo.

Além do ajuste de valor, a Casa Civil pede urgência na atualização do ato e a não vedação de armadores (companhias de navegação) no leilão. "Não foram identificadas razões concretas para impor quaisquer restrições à participação no certame do Tecon Santos 10, seja ela relacionada à concentração vertical ou horizontal (contanto que haja desinvestimento), isto é, apesar dos potenciais riscos de natureza concorrencial, estes não são suficientes para justificar uma intervenção."

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