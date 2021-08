Casa Branca vê conversas com Opep+ em andamento e focadas no longo prazo

Da Redação

Porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki afirmou que as conversas com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) estão em andamento e focadas no longo prazo. "Não se trata de esperar por uma resposta imediata, mas de um envolvimento de longo prazo", afirmou a porta-voz, durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira.

Segundo relatos da imprensa internacional, o governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu que a Opep+ atue mais rápido para restaurar a oferta global da commodity a níveis pré-pandemia, de forma a frear a alta nos preços do óleo que pode ameaçar a recuperação da economia global, segundo a Casa Branca.

De acordo com Psaki, os EUA também se preocupam com a manutenção de uma competitividade saudável no mercado interno e global.

A porta-voz ainda afirmou que o governo Biden pediu à Comissão Federal do Comércio para monitorar os preços de gasolina, e não pediu a produtores de petróleo americanos para elevarem suas ofertas da commodity.

Orçamento

Psaki também comentou sobre a resolução orçamentária que inclui US$ 3,5 trilhões em investimentos planejados pelo governo americano que não foram incluídos em propostas anteriores, aprovada pelo Senado dos EUA na madrugada desta quarta-feira.

Segundo ela, o presidente Biden quer sancionar a proposta assim que possível.