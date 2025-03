Casa Branca diz que plano de ação de IA está sendo criado para garantir liderança no setor

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)

A recente ordem executiva de inteligência artificial (IA) assinada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, busca orientar o desenvolvimento de um "Plano de Ação de IA" para sustentar e aprimorar o domínio global americano no setor, disse a Casa Branca em comunicado nesta terça-feira, 25.

"O governo Trump está empenhado em garantir que os EUA sejam o líder incontestável em tecnologia de IA. Este plano de ação é o primeiro passo para garantir e promover o domínio americano, e esperamos incorporar os comentários e as ideias inovadoras do público", disse Lynne Parker, vice-diretora principal do Escritório de Políticas de Ciência e Tecnologia.