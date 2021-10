Casa Branca diz que acompanha inflação de perto e que confia em projeções do Fed

Da Redação

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse nesta quarta-feira que o governo Joe Biden acompanha a inflação de perto e confia nas projeções econômicas do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Durante uma coletiva de imprensa, a assessora também afirmou, com base nas estimativas da autoridade monetária, que as pressões inflacionárias vão desacelerar em 2022.

De acordo com dados divulgados nesta quarta pelo Departamento do Trabalho americano, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA subiu 0,4% em setembro, na comparação com agosto, acima da mediana das previsões de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,3%.

Psaki voltou a dizer também que o governo tomará medidas para aliviar os gargalos nas cadeias produtivas, que têm gerado pressões de preços. Nesta quarta, o presidente americano, Joe Biden, discursa sobre o assunto.