Casa Branca continuará na busca de apoio para confirmar Sarah Bloom Raskin no Fed

Da Redação

Porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki afirmou nesta segunda-feira que o governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, continuará a buscar apoio bipartidário no Senado, a fim de confirmar o nome de Sarah Bloom Raskin para o conselho do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Mais cedo, o senador democrata Joe Manchin anunciou que se oporá à indicação, citando preocupações sobre o compromisso dela com o setor de energia.

Jen Psaki disse que Sarah Raskin é uma das pessoas mais qualificadas já indicadas para o posto e que o governo mantém seu apoio a ela.

Segundo a porta-voz, o governo norte-americano já estava ciente do fato de que Manchin se opunha ao nome, mesmo antes de o senador se pronunciar publicamente sobre o assunto nesta segunda-feira.

Questionada sobre a opção de receber petróleo da Colômbia para aumentar sua oferta da commodity, em quadro de preços globais mais elevados, a porta-voz disse que não tinha informações específicas sobre isso. De qualquer modo, ela disse que os EUA continuam conversar e a buscar apoio entre produtores para manter a oferta de petróleo nos mercados.

Sobre as negociações do programa nuclear do Irã, Psaki disse que os EUA ainda acreditam que a via diplomática é a melhor para resolver o caso.