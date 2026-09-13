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ECONOMIA

Casa Branca apoiará totalmente decisão do FED sobre juros, diz Hassett

Escrito por Guilherme Nannini (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O governo dos Estados Unidos apoiará "100%" qualquer decisão que o presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, e o comitê de política monetária tomarem sobre as taxas de juros nesta semana, afirmou o diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, em entrevista transmitida neste domingo (13) pela rede de televisão CNN. Apesar de reforçar o respeito à independência da autoridade monetária, o assessor econômico ressaltou que tanto ele quanto o presidente Donald Trump não veem razões técnicas para um aumento nos juros no atual cenário.

Durante a entrevista, Hassett argumentou que, embora o indicador de inflação tenha sofrido pressões em meses anteriores por conta da alta das cotações do petróleo no Oriente Médio, o índice anualizado nos últimos três meses recuou para cerca de 1%, evidenciando o avanço das medidas econômicas da administração federal. "A tradição histórica do Banco Central norte-americano é de evitar alterações bruscas na política monetária às vésperas de períodos eleitorais para resguardar sua autonomia institucional", destacou ele reforçando contudo que a Casa Branca aceitará o veredicto do comitê.

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