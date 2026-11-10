Cartões movimentam R$ 1,2 tri no 3º trimestre, mostra Abecs; crescimento é de 6,6% em um ano

O setor de cartões movimentou R$ 1,2 trilhão em volume transacionado (TPV, na sigla em inglês) no terceiro trimestre de 2026, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), em coletiva de imprensa. O resultado representa um crescimento de 6,6% em relação a igual período de 2025. O número representa um desaceleração, considerando que no segundo trimestre a expansão havia sido de 7,7% e no primeiro de 8,3%.

Os cartões de crédito movimentaram R$ 874,2 bilhões, uma alta de 10% em 12 meses. Já os cartões de débito recuaram 1% no período, a R$ 245,4 bilhões, enquanto o cartão pré-pago registrou recuo de 2,2%, a R$ 96,6 bilhões.

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O presidente da Abecs, Giancarlo Greco, disse que os números são robustos, sobretudo no crédito, em meio a um trimestre desafiador para a economia. O ambiente atual exige um produto que tenha algum limite de crédito concedido, por isso a expansão do crédito e a queda do débito, ressaltou o executivo na entrevista.

No terceiro trimestre, os brasileiros efetuaram 12,4 bilhões de transações com cartões, uma alta de 2,3% no confronto anual. Isso significa que foram feitos 135 milhões de pagamentos por dia, em média. Do total de transações no trimestre, 5,8 bilhões de operações foram com cartões de crédito, alta de 6,2%. No débito, foram 4,2 bilhões de operações, alta de 0,4%.

Projeções

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A Abecs reduziu a previsão do crescimento do volume transacionado com cartões em 2026, para o intervalo de 7,5% a 9,5%. A previsão anterior era de expansão entre 9,5% a 11,5% este ano.

Com essa nova previsão, esses meios de pagamento podem movimentar entre R$ 4,88 trilhões a R$ 4,97 trilhões em 2026. Em 2025, os cartões cresceram 10,1%, com TPV de R$ 4,55 trilhões.

A revisão ocorre após a desaceleração do crescimento observado nos últimos trimestres. No terceiro período de 2026 o setor cresceu 6,6%, enquanto no segundo trimestre a expansão havia sido de 7,7% e no primeiro de 8,3%.

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O presidente da Abecs, Giancarlo Greco, ressaltou que o ano começou forte no setor, mostrou um pouco de perda de força no segundo trimestre e de novo agora, em meio a fatores como comércio crescendo menos e famílias endividadas. "Isso fez com que revisássemos a projeção, muito em função do comportamento da economia", disse em entrevista coletiva.