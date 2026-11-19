A Pesquisa de Economia Bancária e Expectativas da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), divulgada nesta quinta-feira, 19, aponta que a carteira total de crédito no Brasil deve crescer 8,6% em 2026, ante a estimativa anterior de 8,9% feita em setembro. O levantamento, realizado entre 10 e 13 de novembro, ouviu 20 bancos e reflete um cenário de juros elevados e alta inadimplência.

Para 2027, as projeções também foram ajustadas para baixo, com crescimento esperado de 7,1% para a carteira total, contra 7,4% previstos anteriormente.

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O segmento de recursos livres foi o principal responsável pela revisão, com expectativa de desaceleração mais acentuada. Em contraste, o crédito direcionado continua a ser o vetor de sustentação, com projeção de crescimento de 8,6% para o próximo ano.

Sobre a inadimplência da carteira livre, houve nova revisão para cima, passando de 6,1% para 6,4% em 2026, e de 5,9% para 6,3% em 2027. A maioria dos bancos ouvidos (63,2%) espera que o indicador se estabilize em patamar elevado ao longo do próximo ano devido à seletividade na concessão de crédito.

Quanto à política monetária, a mediana das projeções indica manutenção da Selic em 13,75% ao ano durante todo o primeiro semestre de 2027. Para o segundo semestre, 60% dos participantes preveem início de cortes nos juros, enquanto 40% acreditam em estabilidade.

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O levantamento também aponta viés negativo para o PIB em 2027, com metade dos entrevistados esperando crescimento abaixo do consenso de 1,0%. Para a inflação, metade projeta índice acima da meta de 5%.

*Conteúdo elaborado com auxílio de inteligência artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado