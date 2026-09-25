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Carrefour vende 21 lojas de bairro ao Grupo Pereira, que estreia em SP com a bandeira Comper

Escrito por Márcia de Chiara (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Carrefour, líder do varejo de supermercados no País, vendeu 21 lojas do Carrefour Bairro, a bandeira de supermercados do grupo francês, ao Grupo Pereira, sétima maior rede supermercados em faturamento, com vendas de R$ 17,5 bilhões, segundo o ranking a da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

O valor do negócio não foi divulgado, e a conclusão da transação está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

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Segundo estimativas do mercado, o Grupo Pereira teria desembolsado R$ 360 milhões.

Das unidades vendidas, 15 estão localizadas no Estado de São Paulo e seis no Distrito Federal.

Em comunicado, o Carrefour limitou-se a informar que "a operação faz parte do processo contínuo de revisão e otimização do portfólio da companhia, com foco em eficiência, complementaridade entre os formatos e alocação de recursos de acordo com as prioridades estratégicas do negócio".

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De acordo com o Carrefour, a estratégia do grupo francês no Brasil está centrada nos grandes formatos de lojas, como Atacadão, bandeira de atacarejo, Carrefour, que é o hipermercado, e o Sam's Club, clube de compras.

A atuação no mercado de proximidade será feita por meio das lojas do Carrefour Express.

Em maio, Pablo Lorenzo, CEO do Grupo Carrefour Brasil e América Latina, disse ao Estadão que as lojas de proximidade têm um peso pequeno para a companhia. "Não é algo que vemos como um eixo de grande crescimento estratégico no Brasil", afirmou, ressaltando que o foco está em unidades de grande superfície.

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A estratégia do Grupo Pereira, oriundo de Santa Catarina, é reforçar a sua atuação no Distrito Federal com dez lojas de supermercado sob a bandeira Comper, informa em comunicado.

A empresa já tem no Distrito Federal seis lojas de atacado com a bandeira Fort.

A operação também marca a estreia do grupo catarinense em São Paulo no varejo de supermercados, com a bandeira Comper.

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A companhia já tem lojas com as bandeiras Atacado Bate Forte, Fort Atacadista e Farmácia SempreFort em São Paulo.

Ao todo, o Grupo Pereira, de origem familiar, reúne 194 unidades de negócio, das quais 117 de varejo alimentar, e emprega 24 mil pessoas.

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CARREFOUR/LOJAS/VENDA/GRUPO PEREIRA
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