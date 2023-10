Carrefour registra vendas gerais e no Brasil acima da expectativa no 3º trimestre

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Gabriel Tassi Lara (via Agência Estado)

O Carrefour registrou vendas de 23,63 bilhões de euros no terceiro trimestre de 2023, informou a rede varejista francesa nesta quarta-feira, 25. O resultado veio acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, que esperavam vendas totais de 22,72 bilhões de euros, e corresponde a uma alta de 9% comparado ao mesmo período do ano passado.

No Brasil, as vendas caíram 3,7% no mesmo período e vieram em 5,31 bilhões de euros. A projeção da FactSet para o território brasileiro era levemente menor, de 5,24 bilhões de euros em vendas.

De acordo com a nota do Carrefour, a queda foi afetada pela "deflação alimentar durante o período".

A empresa informou também que já recomprou 664 milhões de euros em ações em 2023, com a meta de atingir 800 milhões de euros até fim do ano.