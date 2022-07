Carrefour registra lucro ajustado de 325 milhões de euros no 1º semestre

Gabriel Caldeira (via Agência Estado)

O Carrefour registrou lucro líquido ajustado de 325 milhões de euros no primeiro semestre de 2022, informou a rede varejista francesa há pouco. O resultado veio um pouco abaixo do lucro de 337 milhões de euros na primeira metade do ano passado. Por ação, o lucro entre janeiro e junho em 2022 foi de 0,43 euro, ante 0,42 euro há um ano.

As vendas totais somaram 43,420 bilhões de euros, 13,2% acima do registrado no mesmo período de 2021, destacou o Carrefour. Apenas no segundo trimestre de 2022, a companhia teve volume de vendas de 23,078 bilhões de euros, alta de 17,2% na comparação com o mesmo trimestre de 2021.

Voltando à comparação semestral, a margem operacional recorrente do Carrefour se manteve em 2,1%, mas subiu de 740 milhões de euros a 814 milhões de euros na primeira metade do ano atual. Por fim, o fluxo de caixa da empresa foi de 1,990 bilhão negativo para 1,880 bilhão negativo.