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Carrefour notifica ao Cade venda de 22 imóveis a fundo de investimento imobiliário Pátria

Escrito por Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Carrefour notificou ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a venda de até 22 imóveis hoje de propriedade do Atacadão ao fundo de investimento imobiliário Pátria Renda Urbana (HGRU), para posterior locação para o Atacadão para a continuidade das atividades de varejo alimentar de autosserviço e distribuição ali desempenhadas. O valor do negócio não foi divulgado.

No formulário de notificação, apresentado em 9 de outubro, o Carrefour colocou que os imóveis comerciais têm destinação específica e estão indisponíveis ao mercado, uma vez que já são utilizados pelo Grupo Carrefour para a realização de suas atividades no mercado de varejo alimentar de autosserviço.

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"Nesse sentido, a operação não contempla a transferência de posse ou de estabelecimento comercial, mas tão somente da propriedade dos ativos-objeto ao fundo HGRU - que os locará imediatamente ao Atacadão para que ele continue exercendo suas atividades comerciais", disse a rede de supermercados. "Portanto, não há que se falar em quaisquer efeitos concorrenciais decorrentes da operação", prosseguiu.

Foi pedido que a operação seja analisada sob o procedimento sumário, rito simplificado para a análise de atos de concentração de menor potencial ofensivo à concorrência, e aprovada sem restrições pela Superintendência-Geral (SG) do Cade.

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