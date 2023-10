Carrefour: lucro líquido ajustado é de R$ 212 milhões no 3º trimestre, queda anual de 17,4%

O Grupo Carrefour Brasil apresentou lucro líquido ajustado (desconsiderando outras receitas e despesas e o correspondente efeito financeiro e tributário) de R$ 212 milhões no terceiro trimestre de 2023, uma queda de 17,4% em relação ao mesmo período de 2022. Sem o ajuste, o lucro líquido consolidado é de R$ 132 milhões, uma queda de 59,1% em relação ao terceiro trimestre do ano passado.

O Ebitda ajustado foi de R$ 1,465 bilhão, com queda de 13,4% em relação ao apresentado um ano antes. A margem Ebitda ajustada caiu 0,7 ponto porcentual (p.p.), para 5,7%, mas, se retirados os efeitos do grupo Big, a queda teria sido de 0,2 p.p.

A receita líquida da companhia foi de R$ 25,5 bilhões, uma queda de 3,3%, com vendas totais em R$ 29,9 bilhões, recuo de 2,7%.

As vendas consolidadas do Grupo Carrefour Brasil totalizaram R$ 28,2 bilhões, representando uma queda de 3,9% na comparação anual, sendo R$ 19,737 milhões do Atacadão, R$ 6,951 milhões do segmento Varejo e R$ 1,514 milhão do Sam's Club.

As vendas em mesmas lojas (SSS, que considera apenas as lojas que já estavam abertas há um ano) do Atacadão tiveram queda de 2,7%.

As vendas mesmas lojas do varejo, desconsiderando os postos de gasolina, tiveram uma queda de 7,7%, enquanto as vendas mesmas lojas do Sam's Club aumentou 2%.

No online, as vendas totais do grupo chegaram a R$ 2,528 bilhões, um aumento de 49,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O faturamento do Banco Carrefour totalizou R$ 15 bilhões, alta de 13,1% na mesma base de comparação.

O endividamento líquido da companhia fechou o trimestre em 2,27 vezes o Ebitda ajustado, frente a 2,26 vezes no mesmo período de 2022. A dívida líquida atingiu R$ 11,6 bilhões ou R$ 18,1 bilhões se incluir o arrendamento e recebíveis descontados.