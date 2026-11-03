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ECONOMIA

Carney diz que EUA 'pedem menos e oferecem mais' em negociações para acordo comercial

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou nesta terça-feira, 3, que houve avanços nas negociações com os Estados Unidos para um acordo comercial, mas ressaltou que ainda falta trabalho antes de qualquer acerto ser concluído.

"Eles estão pedindo menos e oferecendo mais, mas ainda não chegamos lá", disse Carney ao comentar as tratativas, após reunião com líderes da Commonwealth em Antígua. Segundo ele, o progresso reflete uma mudança de posição da Casa Branca em relação a algumas "linhas vermelhas" canadenses.

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Carney afirmou que os EUA "claramente mudaram" de postura em temas como soberania, idioma e acordos comerciais. Ele lembrou que, após o impasse no verão no Hemisfério Norte, o Canadá indicou que negociadores americanos questionavam regras que exigem facilidade de acesso a conteúdo em francês em plataformas de streaming, como a Netflix, e buscavam limitar a capacidade do país de firmar acordos com terceiros.

"Essas questões agora estão fora da mesa. Isso é muito bem-vindo", disse.

O primeiro-ministro acrescentou que deve se reunir com o presidente dos EUA, Donald Trump, na China ainda neste mês, durante a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec).

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