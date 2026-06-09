Carney anuncia inauguração de ponte entre Canadá e EUA para o fim de semana, apesar de Trump

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, disse que a nova ponte que conecta o Canadá a Detroit está prestes a ser aberta ao tráfego nos próximos dias, marcando um sinal provisório de distensão comercial entre Ottawa e Washington.

Em fevereiro, o presidente americano, Donald Trump, ameaçou atrasar a abertura da nova Ponte Internacional Gordie Howe, projetada para aliviar a congestão de tráfego de caminhões na travessia terrestre mais movimentada da América do Norte, entre Windsor, Ontário, e Detroit.

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Na época, Trump disse em uma postagem no Truth Social que os EUA deveriam receber uma participação de pelo menos 50% na ponte e ser "totalmente compensados por tudo o que demos" ao Canadá. O republicano também reclamou sobre a quantidade de produtos dos EUA, como aço, usados na construção do corredor. Michigan e Canadá são os coproprietários da ponte.

Carney disse a repórteres na terça-feira, 9,l que "a ponte será aberta no final da semana". A mídia local em Detroit havia relatado na segunda-feira que havia uma cerimônia de inauguração marcada para sexta-feira, com a presença de autoridades dos EUA e do Canadá.

Carney disse em breves comentários antes de uma reunião de gabinete que a ponte é um símbolo "de cooperação entre nossos países".

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Já um funcionário da Casa Branca disse em um e-mail que a posição do presidente Trump sobre a Ponte Internacional Gordie Howe não mudou, e a administração "permanece comprometida em garantir o melhor acordo para o povo americano". A Casa Branca não respondeu a perguntas de acompanhamento confirmando a abertura da ponte.

A abertura da ponte ocorre antes do início formal de uma revisão liderada pelos EUA do pacto comercial existente entre EUA, México e Canadá, ou USMCA. As negociações entre os EUA e o México avançaram para uma fase mais formal, enquanto as discussões entre Ottawa e Washington estão em estágio preliminar. Funcionários da Casa Branca descreveram as conversas com o Canadá como desafiadoras, embora autoridades canadenses tenham dito que estão avançando para uma fase mais positiva após reuniões neste mês. Fonte: .

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast