Carlsberg acerta venda da Britvic no Brasil, dona do Maguary, a grupo JAV por ? 80 milhões

O Carlsberg Group anunciou que assinou acordo para vender a Empresa Brasileira de Bebidas e Alimentos SA (Britvic Brazil), fabricante de sucos como Maguary e Dafruta, ao Grupo José Augusto Vieira (Grupo JAV) pelo valor de 80 milhões de euros. Segundo comunicado, a conclusão da transação é esperada até dezembro de 2026, sujeita a aprovações regulatórias.

A Carlsberg informou que a decisão de desinvestir ocorreu após revisão estratégica e que passou a ser dona da Britvic Brazil com a aquisição do negócio internacional de refrigerantes da Britvic plc, em janeiro de 2025.

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Do lado comprador, Frank Vieira, acionista do Grupo JAV, disse que a aquisição é um marco para o grupo e reflete "confiança de longo prazo" no mercado brasileiro.

A Carlsberg disse que o BofA Securities atuou como assessor financeiro exclusivo, e o escritório Lefosse como assessor legal.

*Conteúdo elaborado com auxílio de inteligência artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado