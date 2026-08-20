Canal do Panamá limita trânsito diário diante da previsão de El Niño severo

O Canal do Panamá anunciou nesta quinta-feira, 20, modificações temporárias na capacidade de trânsito das eclusas em função da redução das precipitações na bacia hidrográfica da via.

A partir de 3 de setembro de 2026, o número de vagas diárias disponíveis nas eclusas Neopanamax, embarcações de maior largura, será ajustado para nove e o número de vagas diárias disponíveis nas eclusas Panamax, que são navios mais estreitos, será de vinte e cinco. O número de vagas diárias acessíveis nas eclusas Panamax passará a ser de vinte e três, a partir de 15 de setembro de 2026.

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"Apesar da chegada da estação chuvosa no Panamá e das medidas de economia de água implementadas pelo Canal do Panamá para mitigar os efeitos adversos do fenômeno El Niño, as condições atuais da bacia hidrográfica, incluindo a precipitação abaixo do esperado na bacia do Canal, exigem ações adicionais para garantir a sustentabilidade a longo prazo das operações de trânsito", informou a operadora do canal em comunicado.

O Canal do Panamá ajustará temporariamente a oferta de seus leilões diários. A partir de 3 de setembro de 2026, o horário diário de leilão destinado a navios Neopanamax, Super e Regular será organizado em quatro grupos.

O grupo 1 envolve embarcações que transportam gás natural liquefeito e gás liquefeito de petróleo. O grupo 2 contempla navios graneleiros, carga geral e outros. Navios porta-contêineres, embarcações que transportam veículos e navios refrigerados estarão no grupo 3. Navios-tanque para produtos químicos e para petróleo bruto e derivados ficarão no grupo 4.

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Para manter a segurança e a eficiência das operações no canal, a Autoridade do Canal do Panamá poderá suspender temporariamente todo ou parte do Sistema de Reservas de Trânsito, quando necessário.

Além disso, com base no nível atual da água no Lago Gatun e nas últimas previsões meteorológicas, o Canal do Panamá adiará para 2 de setembro de 2026 o calado máximo autorizado de 14,63 metros (48,0 pés) TFW nas eclusas Neopanamax, que entraria em vigor em 26 de agosto de 2026. E o ajuste do calado máximo autorizado de 14,48 metros (47,5 pés) TFW, que entraria em vigor em 3 de setembro de 2026, será adiado para 1º de outubro de 2026.

Com congestionamentos e taxas de trânsito recordes na via, exportadores, incluindo a Chevron, estão recorrendo a transferências de carga entre navios para enviar gás liquefeito de petróleo (GLP) dos EUA para a Ásia, segundo a Bloomberg.