Canadá vê queda no superávit ante tensão com EUA, mas amplia exportação a outros países

O superávit comercial de bens do Canadá com o mundo diminuiu acentuadamente em julho, com a maior retração nas exportações para os EUA em mais de um ano, apesar dos sinais de que os esforços para se voltar para novos mercados estão dando frutos.

As exportações canadenses, no geral, caíram pela primeira vez desde janeiro, recuando de um recorde no mês anterior, enquanto as importações subiram pelo sexto mês consecutivo para o nível mais alto já registrado. Isso ocorreu antes do que se esperava ser uma nova volatilidade no comércio canadense após uma escalada nas tensões entre Ottawa e Washington e uma nova rodada de tarifas e contramedidas.

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O Canadá registrou um superávit comercial de mercadorias em julho de 769 milhões de dólares canadenses, o equivalente a cerca de US$ 555,5 milhões, disse a Statistics Canada na quinta-feira. Isso marcou um quinto superávit consecutivo, mas o mais estreito da série, após um superávit revisado para cima de 4,2 bilhões de dólares canadenses em junho.

Os economistas esperavam um superávit de 3,25 bilhões de dólares canadenses.

As exportações de bens canadenses caíram 2,3% entre junho e julho para 76,14 bilhões de dólares canadenses, enquanto o valor das importações subiu 2,2% para 75,37 bilhões de dólares canadenses, informou a agência nacional de dados.

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Os embarques canadenses para os EUA caíram 6,6% em julho, a retração mais acentuada desde abril do ano passado, impulsionada por menores preços de petróleo bruto e ouro, cujos preços caíram durante o mês. Um aumento nos carros de passageiros e caminhões leves importados ajudou a elevar as importações dos EUA em 1,8%. Isso resultou no menor superávit comercial de bens com o maior parceiro comercial do Canadá desde fevereiro, em 5,91 bilhões de dólares canadenses, em comparação com 10,28 bilhões de dólares canadenses em junho.

Ainda assim, as exportações para países que não os EUA subiram 7,4%, um terceiro aumento consecutivo para atingir um recorde, enquanto as importações de países que não os EUA subiram 2,8%. Isso levou a um déficit comercial reduzido de 5,14 bilhões de dólares canadenses com países que não os EUA, o menor desde janeiro de 2021.

O governo de Carney tem trabalhado para afastar o Canadá da dependência dos EUA e fortalecer a economia, com o objetivo de dobrar as exportações para fora dos EUA na próxima década. As exportações de bens para países que não os EUA aumentaram cerca de 56% desde janeiro do ano passado e a proporção de exportações destinadas aos EUA diminuiu para cerca de 66% das remessas totais historicamente.

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A queda nas exportações totais de julho foi a primeira em seis meses e um recuo de um recorde no mês anterior, liderada por declínios em produtos de metal e minerais e produtos energéticos. Excluindo esses dois segmentos, as exportações subiram 0,6% no último mês.

Após um salto de quase 16% em junho, as exportações de metais e minerais caíram 8,5%, impulsionadas por uma queda nos metais preciosos, principalmente devido a uma queda nas compras de ouro canadense por residentes estrangeiros e menos embarques para os EUA e um preço mais baixo para o metal precioso.

As exportações de energia caíram 4,4% em julho, uma terceira queda consecutiva, já que o petróleo bruto caiu devido a preços e volumes mais baixos. As exportações de gás natural também caíram acentuadamente após subirem nos dois meses anteriores.

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Em termos de volume, as exportações totais caíram 1,5% entre junho e julho, e as importações na mesma base subiram 2,2%. Isso indica que o comércio líquido foi um obstáculo para o produto interno bruto no início do terceiro trimestre. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado