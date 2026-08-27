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Canadá tem maior superávit trimestral em conta corrente desde 2005, graças a preços de energia

Escrito por Laís Adriana* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Canadá registrou um superávit em conta corrente no segundo trimestre - o primeiro ganho em quatro anos e o maior em mais de duas décadas, impulsionado por um aumento nos preços da energia decorrente do conflito EUA-Irã.

A conta corrente do Canadá, o indicador mais amplo do relacionamento comercial e de investimento com outras nações, registrou um superávit ajustado sazonalmente de 8,84 bilhões de dólares canadenses (US$ 6,37 bilhões) no segundo trimestre, disse o escritório de estatísticas canadense, conhecido como StatCan, na quinta-feira. Segundo a Bloomberg, este é o maior número desde 2005 e reverte o déficit registrado no trimestre anterior, de 8,31 bilhões de dólares canadenses.

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O relatório de conta corrente representa evidências de como a economia canadense está se beneficiando do aumento nos preços do petróleo bruto, que começou depois que os EUA e Israel lançaram ataques militares contra o Irã no final de fevereiro. O tráfego de petroleiros através do Estreito de Ormuz permanece em grande parte paralisado.

O Canadá é um exportador líquido de petróleo bruto, portanto, sua renda nacional aumentará como resultado dos preços mais altos da energia.

Os dados da conta corrente foram divulgados um dia antes de a StatCan emitir seu relatório sobre o Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre - e as expectativas são de que a economia canadense tenha se recuperado acentuadamente após estagnar durante a maior parte de um ano.

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A StatCan disse que as exportações de bens aumentaram 13,1% no segundo trimestre para 232,10 bilhões de dólares canadenses, o que a agência acrescentou ser significativamente maior do que o recorde anterior de 209 bilhões de dólares canadenses registrado no primeiro trimestre de 2025.

Somente as exportações de produtos energéticos subiram 27%. O relatório acrescentou que as exportações de veículos automotores e peças também aumentaram quase 20% no trimestre. O setor automotivo do Canadá ganhou foco particular nos últimos dias, diante das ameaças de tarifas de 50% por Washington em meio a disputa comercial travada entre os vizinhos norte-americanos.

As importações também aumentaram no segundo trimestre para um recorde de 219,90 bilhões de dólares canadenses.

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O superávit de renda de investimento do país, a diferença entre a renda obtida em ativos financeiros internacionais e paga em passivos internacionais, diminuiu para 457 milhões de dólares canadenses em relação ao nível de 959 milhões de dólares canadenses no período de três meses anterior.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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CANADÁ/CONTA CORRENTE/2º TRIMESTRE
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