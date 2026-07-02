Canadá investirá bilhões de dólares para descongestionar comércio no porto de Vancouver

O primeiro-ministro canadense Mark Carney, afirmou, nesta quinta-feira, 2, que o Canadá fornecerá bilhões de dólares para ajudar a melhorar a infraestrutura e aliviar a congestão no maior porto do país em Vancouver, British Columbia.

O dinheiro destina-se a abordar os avisos de que as restrições nos portos do Canadá representam um obstáculo considerável nos esforços para reduzir a dependência do comércio transfronteiriço com os EUA para impulsionar o crescimento.

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Carney disse que o governo canadense fornecerá o equivalente a US$ 7 bilhões para expandir a capacidade da Autoridade Portuária de Vancouver Fraser. Em uma coletiva de imprensa na cidade da Costa do Pacífico, ele disse que as melhorias na infraestrutura ajudarão a liberar mais de US$ 70 bilhões em nova capacidade de comércio e adicionarão mais de US$ 2 bilhões em produção.

Carney, e analistas do Banco do Canadá (BoC, em inglês), alertaram este ano que o país ficou para trás na atualização da infraestrutura de seus portos marítimos. O banco central alertou que as tensões na capacidade portuária ameaçavam frustrar a tentativa de Carney de diversificar o comércio para novos mercados fora dos EUA.

O porto de Vancouver movimenta cerca de US$ 700 milhões em comércio a cada dia, e mais carga do que os cinco maiores portos canadenses seguintes juntos.

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O sucesso do porto "agora está sobrecarregando a capacidade e os gargalos estão piorando", disse Carney. "Os navios esperam para carregar suas cargas. Demora muito para que os bens importados cheguem aos canadenses. Isso desacelera nosso comércio, faz com que novos negócios sejam perdidos para os EUA, aumenta os preços aqui em casa e retarda nossa economia".

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).