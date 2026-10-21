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Canadá investe US$ 9 bi em manufatura e minerais críticos para enfrentar dumping comercial

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, e o premiê de Ontário, Doug Ford, anunciaram nesta quarta-feira, 21, um pacote de US$ 9 bilhões em investimentos, ao longo de cinco anos, para fortalecer os setores de manufatura e de minerais críticos na província.

A iniciativa concentra-se na indústria siderúrgica, que enfrenta demissões, com mais de US$ 5 bilhões destinados a adequar as empresas de aço às novas cadeias de suprimentos e a reforçar a defesa contra práticas de dumping.

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Segundo comunicado do governo de Ontário, o chamado Fundo de Ação Conjunta para o Aço vai apoiar a modernização de equipamentos nas usinas, para atender à demanda doméstica. Carney também anunciou US$ 1 bilhão para obras rodoviárias no Ring of Fire, no norte da província, região rica em minerais críticos.

Outros US$ 2,5 bilhões serão direcionados ao setor automotivo de Ontário, pressionado pela guerra comercial com os Estados Unidos. Carney afirmou ainda que conversou nesta quarta-feira com o presidente americano, Donald Trump, sobre "algumas questões relacionadas ao comércio".

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