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Canadá impõe tarifa de 50% a cobre e carvão vegetal dos EUA em troca de frutos do mar

Escrito por Laís Adriana* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Canadá impôs tarifa de 50% a importações de cobre e carvão vegetal de madeira dos EUA para substituir as alíquotas que antes haviam sido impostas a peixes e frutos do mar, segundo confirmou um representante do Departamento das Finanças canadense à Bloomberg. Outros itens enfrentando a nova tarifa incluem recipientes de vidro, imagens impressas e azulejos de gesso.

Na quarta-feira à noite, o governo canadense comunicou que retiraria os peixes e frutos do mar da lista de tarifas, após consultas realizadas com representantes do setor, de acordo com publicação no X. No entanto, as autoridades comprometeram-se a manter a pressão econômica sobre Washington sob o sistema de retaliação "dólar por dólar, tarifa por tarifa".

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A mudança ocorre poucos dias depois de Ottawa anunciar tarifas de 15% a 50% sobre mais de US$ 20 bilhões de bens americanos, como resposta ao tarifaço dos EUA. Segundo o Wall Street Journal, a retirada de frutos do mar reduz a lista de itens americanos atingidos de aproximadamente 800 para 629.

As tarifas canadenses entram em vigor em 8 de setembro. Autoridades e empresas em ambos os países estão se preparando para um conflito comercial prolongado, sem retomada imediata das negociações.

Mais cedo, dados mostraram que o Canadá registrou o seu maior superávit trimestral em conta corrente desde 2005 no segundo trimestre, graças ao aumento dos preços de energia e antes da disputa comercial com os EUA.

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*Com informações da Dow Jones Newswires

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