Canadá e Alemanha negociam parceria estratégica em indústria, defesa, minérios e tech

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, e o chanceler alemão, Friedrich Merz, anunciaram nesta terça-feira, 7, o início das negociações para um acordo de parceria estratégica Canadá-Alemanha. Segundo comunicado conjunto, os países visam se beneficiar de uma relação bilateral robusta, com cooperação estabelecida em "várias prioridades compartilhadas".

"O acordo servirá como um quadro estratégico flexível através do qual o Canadá e a Alemanha moldarão a cooperação, além de direcionar investimentos em indústrias estratégicas chave nos próximos anos", diz a nota.

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As principais áreas de cooperação devem incluir segurança e defesa, tecnologia, inteligência artificial (IA), espaço, minerais críticos, energia e investimento.

Carney e Merz também convidaram seus respectivos ministros das Relações Exteriores a avançar nas negociações, com a intenção de finalizar o acordo de parceria antes do final do ano.