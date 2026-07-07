Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Canadá e Alemanha negociam parceria estratégica em indústria, defesa, minérios e tech

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 07.07.2026, 18:36:00 Editado em 07.07.2026, 18:43:11
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, e o chanceler alemão, Friedrich Merz, anunciaram nesta terça-feira, 7, o início das negociações para um acordo de parceria estratégica Canadá-Alemanha. Segundo comunicado conjunto, os países visam se beneficiar de uma relação bilateral robusta, com cooperação estabelecida em "várias prioridades compartilhadas".

"O acordo servirá como um quadro estratégico flexível através do qual o Canadá e a Alemanha moldarão a cooperação, além de direcionar investimentos em indústrias estratégicas chave nos próximos anos", diz a nota.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As principais áreas de cooperação devem incluir segurança e defesa, tecnologia, inteligência artificial (IA), espaço, minerais críticos, energia e investimento.

Carney e Merz também convidaram seus respectivos ministros das Relações Exteriores a avançar nas negociações, com a intenção de finalizar o acordo de parceria antes do final do ano.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
alemanha Canadá CARNEY Merz parceria estratégica
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV