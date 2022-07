Canadá: CPI sobe 8,1% em junho na comparação anual, recorde desde janeiro de 1983

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Canadá avançou 8,1% em junho, na comparação anual, informou nesta quarta-feira a Statistics Canada. O resultado representa uma aceleração ante a alta de 7,7% do mês anterior e é o maior avanço desde janeiro de 1983, embora abaixo da previsão de 8,4%, segundo economistas do TD Securities.

continua após publicidade .

Os custos elevados com gasolina puxaram o resultado do mês passado. Excluindo-se gasolina, a alta anual foi de 6,5% em junho, após avanço de 6,3% em maio. Na comparação mensal, o índice cheio do CPI subiu 0,7% em junho ante maio. Na base sazonalmente ajustada, a alta mensal foi de 0,6%.

A meta do Banco Central do Canadá é de 2% de inflação ao ano. Neste mês, o BC surpreendeu os mercados ao elevar os juros em 1 ponto porcentual, a 2,5%. A média das medidas preferidas do BC canadense para o núcleo da inflação subjacente subiu a 4,6% em junho, na comparação anual, após uma alta de 4,5% exibida em maio. Fonte: Dow Jones Newswires.