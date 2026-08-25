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ECONOMIA

Canadá anuncia tarifas de retaliação contra produtos dos EUA nesta terça-feira, 25

Escrito por Isabella Pugliese Vellani* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O governo do Canadá anunciará nesta terça-feira, 25, tarifas de retaliação contra os Estados Unidos. O ministro das Finanças canadenses, François-Philippe Champagne, estará acompanhado por outras autoridades para detalhar quais setores da economia e quais regiões americanas serão alvo de sobretaxa.

No fim de semana, o governo canadense rompeu as negociações com os Estados Unidos em torno da taxação de 50% aplicada pelos americanos sobre produtos canadenses e prometeu retaliação ao tarifaço.

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*Com informações da Dow Jones Newswires

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