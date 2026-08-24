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ECONOMIA

Canadá anuncia investimento bilionário em navios quebra-gelo após fim de negociação com EUA

Escrito por Matheus Andrade, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O governo do Canadá anunciou nesta segunda-feira, 24, um investimento de 11 bilhões de dólares canadenses (US$ 7,94 bilhões) na construção de seis navios quebra-gelo, seguindo o fracasso nas negociações com os Estados Unidos. Em comunicado, foi apontado que "relações comerciais estabelecidas estão sendo postas à prova, e o Canadá não está de braços cruzados. Estamos agindo com rapidez, aproveitando novas oportunidades e reduzindo nossa dependência de um único parceiro".

"Esse investimento histórico impulsiona a indústria nacional de construção naval do Canadá, fortalece nossa capacidade de manter abertas rotas comerciais críticas e reforça nossa autonomia estratégica", afirmou.

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Todos os seis quebra-gelos serão construídos no Canadá, no Estaleiro Davie em Lévis, Quebec, gerando quase 5 mil empregos na fase de construção e contribuindo com cerca de 650 milhões de dólares canadenses anuais para o PIB do Canadá.

Sob a política governamental de preferência por produtos canadenses, essas embarcações serão construídas com aço canadense e outros materiais nacionais, maximizando as oportunidades para fabricantes, fornecedores e pequenas e médias empresas do Canadá, diz o comunicado. "Além disso, isso consolida a posição do Canadá como sede da maior frota de quebra-gelos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), reforça a segurança nacional no Norte e protege os interesses canadenses. A construção terá início em 2027, o primeiro navio ficará pronto cinco anos depois, e a frota completa entrará em operação até 2038", conclui.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA/TRUMP/TARIFAS/CANADÁ/REAÇÃO
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