Canadá anuncia investimento bilionário em navios quebra-gelo após fim de negociação com EUA
O governo do Canadá anunciou nesta segunda-feira, 24, um investimento de 11 bilhões de dólares canadenses (US$ 7,94 bilhões) na construção de seis navios quebra-gelo, seguindo o fracasso nas negociações com os Estados Unidos. Em comunicado, foi apontado que "relações comerciais estabelecidas estão sendo postas à prova, e o Canadá não está de braços cruzados. Estamos agindo com rapidez, aproveitando novas oportunidades e reduzindo nossa dependência de um único parceiro".
"Esse investimento histórico impulsiona a indústria nacional de construção naval do Canadá, fortalece nossa capacidade de manter abertas rotas comerciais críticas e reforça nossa autonomia estratégica", afirmou.
Todos os seis quebra-gelos serão construídos no Canadá, no Estaleiro Davie em Lévis, Quebec, gerando quase 5 mil empregos na fase de construção e contribuindo com cerca de 650 milhões de dólares canadenses anuais para o PIB do Canadá.
Sob a política governamental de preferência por produtos canadenses, essas embarcações serão construídas com aço canadense e outros materiais nacionais, maximizando as oportunidades para fabricantes, fornecedores e pequenas e médias empresas do Canadá, diz o comunicado. "Além disso, isso consolida a posição do Canadá como sede da maior frota de quebra-gelos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), reforça a segurança nacional no Norte e protege os interesses canadenses. A construção terá início em 2027, o primeiro navio ficará pronto cinco anos depois, e a frota completa entrará em operação até 2038", conclui.