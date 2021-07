Campus Party Digital Edition propõe 'reiniciar o mundo'

Da Redação

A segunda edição digital do Campus Party Digital Edition, a versão nacional do maior festival de inovação e tecnologia do mundo, terá como tema este ano soluções inovadoras para reiniciar o mundo no pós-pandemia do covid-19. A Petrobras, mais uma vez, é patrocinadora do evento, que começa nesta quinta-feira, dia 22.

Dentro da discussão sobre o "Reboot the World" (Reinicie o Mundo), serão abordados temas como mercado de trabalho, economia, energia limpa, ciência, saúde, educação e cultura digital. Este ano, edições simultâneas da Campus Party acontecem também na Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai e Uruguai, com acesso livre de qualquer País do mundo. A estimativa é alcançar um milhão de pessoas, de forma online, apenas no Brasil, informou a Petrobras em nota.

Serão três dias de conteúdo imersivo, disruptivo e digital, distribuídos em cinco palcos temáticos: "New horizons by Petrobras"; "Green deal", "Joy of life", "Living better" e "Work life".

"Como uma das maiores e mais inovadoras empresas de tecnologia do nosso País, a Petrobras acredita que é importante estar presente e apoiar o diálogo e o intercâmbio de ideias promovidos por esse encontro, relevantes para criar um ambiente no qual entendamos melhor e planejemos as mudanças necessárias para o futuro em um mundo em rápida e constante transformação", destacou em nota a gerente executiva de Comunicação e Marcas da Petrobras, Flávia da Justa.

A empresa estará presente em três palcos do evento. No dia 22, Carlos Alexandre Gama, consultor de Gestão da Inovação Tecnológica do Centro de Pesquisa da Petrobras (Cenpes), fala sobre estratégias para inovação que todo profissional e empreendedor deve ter no seu "kit de viagem".

No dia 23, Vitor do Valle, gerente de Experiência do Usuário e Tecnologias Digitais, fala sobre a aplicação de tecnologias imersivas no cenário de óleo e gás. No mesmo dia, Tiara Bicalho, da área de Inovação em Ecossistemas Empreendedores, comenta as novas formas de criar e desenvolver soluções dentro de um ecossistema. O encerramento será no dia 24.