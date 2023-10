Campos Neto vê inflação caindo no mundo, mas não de forma linear

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse nesta segunda-feira, 23, que, após o impacto nos preços de energia, a inflação voltou a cair no mundo, porém não de forma linear. "Em grande parte, a inflação cai, mas a linearidade não é igual", disse o presidente do BC. As declarações foram dadas durante o evento "Reflexão sobre o cenário econômico brasileiro", organizado pelo

, site de notícias e conteúdo educacional produzido pela Bolsa. Ele observou que os preços de energia parecem ter se estabilizado depois do primeiro choque da guerra entre Israel e Hamas. Campos Neto ponderou, contudo, que ainda existe incerteza sobre a escalada do conflito, com potencial efeito na cotação do petróleo. O presidente do BC lembrou da discussão sobre desinflação adicional durante a última reunião do Fundo Monetário Internacional (FMI), mas destacou que ainda não está claro de onde está vindo a desinflação adicional do mundo desenvolvido. Nesse ponto, ele descartou a possibilidade de a desinflação vir da cena fiscal nos Estados Unidos, que segue "solta", e tampouco do petróleo, dada a guerra na Ucrânia e o conflito em Israel. Do lado dos alimentos, continuou, os preços devem ficar voláteis em função das alterações climáticas causadas pelo El Niño.