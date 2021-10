Campos Neto vai aos EUA na próxima semana para reuniões de FMI e Banco Mundial

Da Redação

O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, ficará fora do País de 12 a 15 de outubro. No período, Campos Neto vai a Washington, D.C., nos Estados Unidos, para participar da "Reunião Anual do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial". Em Washington, Campos Neto participa também de reuniões de ministros da Fazenda e presidentes de Bancos Centrais do G-20 e de reuniões e palestras com investidores institucionais. As informações estão publicadas em despacho no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, dia 6.