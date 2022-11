Campos Neto: preocupação mundial deve passar de inflação para crescimento baixo

Thaís Barcellos e Lorenna Rodrigues (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, considerou, em um evento da BlackRock, que a preocupação principal no mundo deve passar de inflação para crescimento baixo daqui para frente, com a percepção que de o pior já passou na questão inflacionária em vários países. "Talvez a gente entre em um período agora de mudança da preocupação principal de inflação para crescimento baixo. A inflação não subindo, mas persistente e o crescimento mais baixo ou com taxas negativas."

continua após publicidade .

Segundo Campos Neto, o entendimento do BC é que o ano de 2023 é de desaceleração de crescimento, também no Brasil.

Ele citou indicadores de confiança e pesquisas que ainda apontam que o maior risco para o crescimento global é para baixo.

continua após publicidade .

O presidente do BC voltou a dizer que o risco para o mercado financeiro saiu do sistema tradicional para fora. "Volume de derivativos está subindo muito em players que não estão no mundo regulado", disse, citando também a liquidez fraca na parte de títulos soberanos.

Campos Neto ainda citou novamente a preocupação com a oferta de semicondutores em meio a questões geopolíticas entre China e EUA.