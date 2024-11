Campos Neto mantém previsão de BC lançar superapp de finanças no fim de 2025

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse esperar que o "superapp" de finanças pensado pela autarquia seja lançado no fim de 2025. A ideia, ele vem repetindo, é produzir um agregador de serviços e "marketplace" de finanças, que possa gerar competição.

"Tem várias empresas trabalhando no 'superapp', já foi até anunciado, alguns bancos até anunciaram que estão trabalhando e já estão em estágio avançado. A minha previsão era no final de 2025, eu continuo com essa previsão", ele disse, em um evento organizado pelo Lide, em Londres.

Segundo o banqueiro central, houve um processo mais lento durante a segunda etapa do Open Finance, em parte pela greve de servidores do BC. "Mas acho que as coisas continuam num ritmo bastante acelerado, e só um detalhe: a adoção do Open Finance tem sido mais rápida do que a gente tem imaginado, então talvez isso recupere o tempo perdido", disse.