Campos Neto diz que não tem participado das discussões sobre escolha de nomes para BC

Eduardo Rodrigues e Célia Froufe (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quinta-feira, 30, que não tem participado das discussões com o governo para a escolha dos nomes de dois novos diretores da autoridade monetária. "Não estamos participando do processo e não tenho como comentar sobre os nomes que têm sido especulados", limitou-se a responder.

continua após publicidade .

O governo deve indicar ao Senado nos próximos dias os nomes dos dois novos diretores de Política Monetária e de Fiscalização do BC.

O presidente do Banco Central repetiu que a escolha de diretores para o BC sempre foi uma prerrogativa do governo, mas disse que estava disposto a ajudar, inclusive oferecendo quadros técnicos da própria instituição.

continua após publicidade .

"Alguns cargos demandam conjuntos de habilidades específicos da área. Na diretoria monetária, é importante que pessoa conheça como funcionam mercados. Gostaria que as pessoas que fossem indicadas tivessem o conhecimento necessário para que a gente continue a fazer nosso trabalho da forma mais técnica possível", completou Campos Neto.