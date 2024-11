Campos Neto diz que Brasil é o único país que tem aumentos de juros precificados na curva

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, destacou nesta sexta-feira, 25, que o Brasil é o único país com aumentos de juros precificados na curva. Durante palestra em Washington, o banqueiro central observou que muitos países estão na direção contrária, com o mercado antecipando afrouxamento da política monetária.

continua após publicidade

Ele ponderou que o comportamento dos juros no mundo vai depender muito do que será feito nos Estados Unidos, onde o Federal Reserve também começou a reduzir suas taxas. Em evento com investidores promovido pelo Itaú em paralelo às reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) na capital dos Estados Unidos, Campos Neto disse haver uma correlação grande na precificação de juros entre mercados desenvolvidos e os Estados Unidos.

Conforme o presidente do BC, o enfraquecimento do mercado de trabalho nos Estados Unidos ainda é muito marginal. Em paralelo, ele reafirmou que a transição verde, embora seja questão muito relevante, representa um processo custoso, colocando pressão na inflação global.