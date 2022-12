Campos Neto diz que BC teve reunião com governo dos EUA para mostrar Pix

Thaís Barcellos e Eduardo Rodrigues (via Agência Estado)

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta terça-feira, 13, que a autoridade monetária teve uma reunião com o governo dos Estados Unidos para mostrar como o Pix funciona no País. "Ficamos surpresos com o interesse internacional. Fizemos eventos de cooperação técnica e abrimos protocolos para países que querem fazer Pix, de graça. O nosso foco atual é a América Latina, e começamos a ter também procura por países africanos", afirmou, em evento organizado pelo Poder360 e PicPay.

Campos Neto reforçou que a visão do BC é de digitalização do sistema financeiro, com democratização.

"O Pix vai ser ou já está sendo plataforma para bancos darem crédito. Uma das prioridades para 2023 é Pix automático, como débito em conta", completou o presidente do BC.