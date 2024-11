Campos Neto: Brasil é o único país do mundo que tem precificação de alta dos juros na curva

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Cícero Cotrim e Daniel Tozzi Mendes (via Agência Estado)

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse que só a curva brasileira precifica um aumento de juros. Grande parte do mundo tem ciclos de afrouxamento monetário precificados. "O Brasil também foi o primeiro a subir os juros, depois foi um dos primeiros a começar a queda também", afirmou o banqueiro central nesta terça-feira, 29, em um evento do Lide, em Londres.