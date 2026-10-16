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Camilo diz que governo quer discutir com setores prejudicados pelo fim da 6X1

Escrito por Gabriel Hirabahasi e Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O senador Camilo Santana (PT-CE), um dos porta-vozes da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse que o governo pretende "discutir" com os setores prejudicados pelo fim da escala de trabalho 6x1. Ele reforçou que a nova emenda constitucional que reduz a jornada de trabalho não tem o objetivo de "causar nenhum prejuízo" aos empresários.

"A questão que está lá prevista na PEC, no fim da escala 6x1, é que qualquer setor possivelmente que poderá ser prejudicado com a nova escala, o governo vai discutir. O objetivo do governo é não causar nenhum prejuízo, principalmente para os pequenos, para os restaurantes, para os donos de bares, para o pessoal que trabalha, entretenimento", afirmou, em entrevista a jornalistas no QG da campanha de Lula em Brasília.

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"Então essa vai ser uma discussão que vai acontecer ao longo da implementação dessa PEC", disse.

O ministro também falou que o governo vai discutir com pequenos empresários possíveis benefícios e reivindicações para amenizar os impactos do fim da 6x1.

"Vamos começar outro passo, discutir também para os pequenos e médios, as empresas desse país que merecem também, o governo já tem ouvido todas as reivindicações", afirmou.

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A emenda constitucional que acaba com a escala 6x1 foi promulgada pelo Congresso nesta sexta-feira, 16, pela manhã. O presidente Lula participou da cerimônia ao lado de ministros e dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

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ESCALA 6X1/JORNADA/PEC/PROMULGAÇÃO/IMPACTO/SETORES/CAMILO SANTANA
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