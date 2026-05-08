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Camil Alimentos tem receita líquida de R$ 11,1 bi e lucro de R$ 148 bi no ano fiscal de 2025

Escrito por Julia Maciel (via Agência Estado)
Publicado em 08.05.2026, 10:17:00 Editado em 08.05.2026, 10:23:33
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A Camil Alimentos, fabricante de arroz, feijão, café, açúcar, massas, pescados e biscoitos, reportou receita líquida de R$ 11,1 bilhões no ano fiscal de 2025, encerrado em fevereiro deste ano. O resultado é 9,4% menor na comparação com 2024, quando a empresa reportou receita líquida de R$ 12,2 bilhões. O lucro líquido da Camil no ano fiscal de 2025 foi de R$ 148 bilhões, queda de 31,6% ante 2024, quando atingiu R$ 217 milhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) da companhia atingiu R$ 915 milhões, avanço de 0,9% frente aos R$ 907,3 milhões do ano anterior.

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A margem Ebitda ficou em 8,2%, ante 7,4% de um ano antes, alta de 0,8 ponto porcentual.

No segmento alimentício Brasil, a receita líquida caiu 10,9%, para R$ 7,94 bilhões, ante R$ 8,915 bilhões.

O segmento alimentício internacional obteve receita líquida 5,3% menor, de R$ 3,170 bilhões, ante R$ 3,348 bilhões.

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O volume de produtos comercializado pela empresa no ano avançou 6,7%, para 2,256 milhões de toneladas, refletindo principalmente o desempenho do internacional, com crescimento de 30,6%, impulsionado pelo maior volume no Uruguai e pela contribuição do Paraguai, parcialmente compensado por menores volumes nos demais países.

No segmento internacional, o volume vendido foi de 809,8 mil toneladas. O desempenho do Brasil ficou em 1,44 milhão de toneladas.

No ano, a empresa investiu R$ 463 milhões, 4% mais que em 2024, quando aplicou R$ 335 milhões.

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