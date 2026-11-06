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ECONOMIA

Camex prorroga imposto de importação de petróleo até 31 de dezembro

Escrito por Eduardo Rodrigues (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex-Camex) prorrogou a alíquota de 12% do Imposto de Exportação (IE) sobre óleo bruto de petróleo ou minerais betuminoso até 31 de dezembro. A informação havia sido adiantada na quinta-feira, 5, pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

O órgão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) é o responsável por decisões em torno da política de comércio exterior do País e vem aprovando a prorrogação do imposto.

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A decisão anterior da Camex tinha sido pela extensão do IE por 60 dias, a partir de 8 de setembro de 2026, até o próximo dia 7 de novembro, portanto.

Imposto para incentivar o refino interno e manter abastecimento

O Imposto de Exportação de petróleo foi criado para incentivar o refino interno e manter o abastecimento de petróleo no País em meio à guerra no Irã.

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A equipe econômica defende que esse tributo tem viés regulatório, não fiscal. A ideia do governo era reduzir gradualmente a alíquota até zerar o imposto caso o barril de petróleo ficasse estável em preços mais baixos, mas novos capítulos de tensão entre os Estados Unidos e o Irã jogaram o preço da commodity para o alto, acima de US$ 80 novamente.

Segundo os dados mais recentes da Receita Federal, foram arrecadados R$ 2,943 bilhões com o imposto em setembro. No ano, a arrecadação com o imposto chega a R$ 12,869 bilhões.

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COMBUSTÍVEIS/ABASTECIMENTO/PETRÓLEO/IMPOSTO/IMPORTAÇÃO/PRORROGAÇÃO
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