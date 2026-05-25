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Câmbio: real sobe com petróleo e dólar fracos por otimismo com acordo EUA-Irã

Escrito por Silvana Rocha (via Agência Estado)
Publicado em 25.05.2026, 09:58:00 Editado em 25.05.2026, 10:09:13
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O dólar recua diante do apetite por ativos de risco global em meio à esperança nos mercados de que os EUA e Irã cheguem a um acordo de paz no curto prazo, que prevê reabertura total do Estreito de Ormuz, o que apoia uma queda perto de 6% do petróleo, abaixo de US$ 100 o barril. Por volta das 9h30 desta segunda-feira, 25,, a moeda americana caia abaixo de R$ 5,00, cotado a R$ 4,9973 (-0,61%).

Com feriados no Reino Unido e nos EUA nesta segunda, a liquidez está reduzida, enquanto a bolsa de Londres e os mercados americanos de ações à vista e de Treasuries permanecem fechados. Os rendimentos dos títulos soberanos europeus caem nesta manhã.

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O avanço das projeções de IPCA de 2026 e 2027 no boletim Focus é monitorado pelo mercado. A mediana para o IPCA de 2026 subiu pela 11ª semana seguida, de 4,92% para 5,04%, ampliando a distância do teto da meta (4,50%). Para 2027, a projeção passou de 4% para 4,01%, enquanto 2028 ficou estável em 3,65% e 2029 em 3,50%. Já a estimativa para o PIB de 2026 avançou de 1,85% para 1,89%.

O banco Central também informou mais cedo que o Índice de Basileia do Sistema Financeiro Nacional caiu levemente para 17,24% em dezembro de 2025, de 17,32% em junho. Apesar da redução, o nível segue bem acima do mínimo regulatório de 8%, indicando folga de capital dos bancos para absorver riscos.

Na política, a Câmara dos Deputados inicia nesta segunda-feira uma semana de "esforço concentrado" para a votação de matérias importantes, com foco prioritário na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1.

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Em relação ao conflito no Oriente Médio, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse hoje na Truth Social que o acordo com o Irã será "grande e significativo" ou não haverá acordo. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse que um acordo pode ser anunciado ainda nesta segunda-feira. O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou que um acordo entre os dois países pode reabrir o Estreito de Ormuz, e provocar queda nos preços de energia, aliviar a inflação e abrir caminho para o Fed reduzir os juros.

Já o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, disse que negociações entre Teerã e Washington sobre o programa nuclear só ocorrerão após a conclusão de um memorando de 14 pontos voltado ao fim da guerra no Oriente Médio. Segundo ele, os detalhes do acordo e da pauta nuclear seriam discutidos em até 60 dias.

No câmbio, a semana marca a formação da Ptax de fim de maio, que será definida na sexta-feira. Com a aproximação do vencimento, o mercado pode ganhar volatilidade adicional, especialmente a partir de quinta, à medida que agentes ajustam posições e aumentam disputas em torno da taxa de referência do fechamento do mês.

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