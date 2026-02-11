Câmbio: real e Ibovespa futuro sobem com petróleo e apetite por risco

O dólar opera em baixa no mercado à vista na manhã desta quarta-feira, 11, acompanhando a fraqueza global da divisa americana, alta de mais de 2% do petróleo mais cedo e um apetite leve por risco que impulsiona os índices futuros de ações em Nova York e o Ibovespa futuro, que ronda a marca histórica acima de 188 mil pontos.

Na curva de juros, as taxas oscilam próximas dos ajustes da véspera. No radar está o presidente do BC, Gabriel Galípolo em evento do BTG, e o relatório payroll dos EUA, às 9h30.

Galípolo volta a enfatizar que palavra-chave agora é calibragem da política monetária.

O índice de preços ao produtor (IPP) avançou 0,12% em dezembro, revertendo a queda de 0,35% de novembro e interrompendo dez meses seguidos de deflação, segundo o IBGE.

As exportações brasileiras para os EUA caíram 25,5% em janeiro ante 2025, a US$ 2,4 bilhões, no sexto mês seguido de recuo, segundo a Amcham Brasil. As importações recuaram 10,9%, elevando o déficit bilateral para cerca de US$ 0,7 bilhão, mais que o triplo do ano anterior. A queda reflete pressões sobre o comércio e tarifas elevadas sobre bens industriais.

No setor corporativo, a Klabin registrou lucro líquido de R$ 168 milhões no 4º trimestre de 2025, queda de 69% ante igual período de 2024. O Ebitda ajustado ficou estável em R$ 1,832 bilhão, e a receita líquida recuou 2%, para R$ 5,165 bilhões, impactada por paradas de manutenção em Ortigueira e Correia Pinto.

O Banco Inter teve lucro líquido de R$ 374 milhões no 4º trimestre de 2025, alta de 36% ante igual período, e R$ 1,3 bilhão no ano (+45%). O banco também aprovou pagamento de dividendos de US$ 0,1131 por ação, com base no resultado de 2025, a ser pago em 5 de março. Para BDRs, o valor bruto estimado é de R$ 0,5947 por BDR, com pagamento previsto para 13 de março.

Legisladores da Câmara de Representantes dos EUA rejeitaram uma tentativa do presidente da Casa, o republicano Mike Johnson, de bloquear votações sobre resoluções que desaprovam as tarifas do presidente Donald Trump. O procedimento foi rejeitado por 217 votos a 214, com três republicanos juntando-se aos democratas contra a medida.

O ING projeta que a inflação ao consumidor (CPI) da China volte a acelerar em fevereiro e feche 2026 com alta de 0,9%, após avanço mensal de 0,2% em janeiro. Apesar da recuperação gradual da inflação, o banco avalia que ela não deve alterar a política do Banco do Povo da China (PBoC). Com indicadores domésticos ainda fracos, a tendência é de possível flexibilização dos juros ao longo deste ano.