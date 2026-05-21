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Câmbio: petróleo sobe com Irã e pressiona real e bolsa; juro avança

Escrito por Silvana Rocha (via Agência Estado)
Publicado em 21.05.2026, 09:42:00 Editado em 21.05.2026, 09:53:54
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Os mercados de câmbio e de juros futuros acompanham a valorização do dólar e dos rendimentos dos Treasuries na esteira do fortalecimento do petróleo, que realimenta cautela com a inflação global e nos EUA.

A piora do cenário da manhã desta quinta-feira, 21, ocorreu após notícia da Reuters mais cedo de que o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, ordenou que o urânio próximo ao grau de pureza necessário para armas nucleares permaneça no Irã, contrariando uma das exigências feitas pelo governo americano durante negociações intermediadas pelo Paquistão. O Ibovespa futuro caía 0,49%, a 177.355,73 pontos.

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O coordenador de comunicação da pré-campanha de Flávio Bolsonaro à Presidência, Marcello Lopes, deixou o cargo, sendo substituído pelo publicitário Eduardo Fischer, após crise gerada por reportagem sobre pedido de R$ 134 milhões por Flávio a Daniel Vorcaro, do banco Master, para um filme sobre Jair Bolsonaro.

O crescimento do PIB da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) acelerou moderadamente no primeiro trimestre de 2026, para 0,4%, após alta de 0,2% nos três meses anteriores, segundo estimativa preliminar da entidade.

O Banco Central Europeu (BCE) pode elevar os juros para preservar sua credibilidade diante da alta nos custos de combustíveis causada pela guerra, afirmou o dirigente da instituição Olli Rehn à Reuters.

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