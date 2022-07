Câmbio fácil na Argentina faz Western Union cair nas graças dos brasileiros

Fernando Scheller (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Fundada em 1851, no Estado de Nova York, nos EUA, a Western Union começou a trabalhar com serviços de remessas de dinheiro há mais de 150 anos, em 1871. Desde então, tornou-se uma gigante global conhecida especialmente em países onde há um grande número de migrantes, que recebem ou enviam dinheiro para parentes vivendo no exterior. É por isso, por exemplo, que a empresa é forte tanto nos EUA quanto no México, mas tem presença mais discreta no Brasil, onde o total de imigrantes é relativamente baixo.

continua após publicidade .

A companhia também é muito forte na Argentina - mas por outra razão, conforme explica Ricardo Amaral, presidente da Western Union Brasil. A Western Union, por lá, adquiriu um conhecido serviço de pagamentos, o Pago Fácil, há cerca de 15 anos. Enquanto a companhia americana tem relativamente poucas unidades no Brasil - são cerca de dez, em São Paulo, por exemplo -, a situação é bem diferente no país vizinho: por lá, a empresa conta com 5 mil pontos de atendimento, de grandes lojas próprias a guichês em quiosques e em supermercados como o Carrefour, por exemplo.

Além disso, enquanto no Brasil o principal serviço da Western Union é o câmbio, na Argentina, a companhia atende tanto às remessas de dinheiro quanto ao pagamento de contas, um fluxo que a companhia herdou da Pago Fácil.

continua após publicidade .

A recente "descoberta" da companhia pelo brasileiro como uma possibilidade de fazer câmbio na Argentina foi auxiliada pela possibilidade de pagamento via Pix e também pelo fato de a empresa americana oferecer um câmbio vantajoso ao viajante.

A razão da vantagem

Ao contrário do que ocorre no Brasil - e também na maioria dos destinos internacionais -, o valor do peso em relação a outras moedas pode variar muito na Argentina. Conforme explicou o Estadão na semana passada, o câmbio argentino vai muito além do oficial, paralelo e turismo. Como a economia do país passou por muitas crises, foram criadas cotações para diversos segmentos, como "soja", "indústria" ou "vinho". Logo, dependendo do câmbio utilizado, o valor da cotação pode variar bastante.

continua após publicidade .

No caso da Western Union, explica Amaral, o câmbio utilizado é o chamado blue chip swap, que é o destinado a transações correntes na Argentina - ou seja, reflete um valor real da moeda americana, no dia da definição da troca, e não um número fixado pelo governo, como ocorre no caso do câmbio oficial.

É por essa razão que, enquanto R$ 1 vale cerca de 24 pesos pela cotação do governo, a Western Union pagava, no início desta semana, cerca de 56 pesos para cada R$ 1.

Reforço pelo pix

continua após publicidade .

A possibilidade de realizar o câmbio pelo aplicativo, via Pix, fez crescer, segundo o presidente da Western Union Brasil, o uso do serviço por brasileiros - ele evita dar números sobre o aumento no total de transações e afirma que a propaganda boca a boca do produto foi "totalmente orgânica".

Quando a transferência é feita via o sistema de transferências do BC, segundo ele, o dinheiro fica disponível no sistema da Western Union em questão de minutos. "Nosso serviço está presente em 200 países. É possível fazer um Pix e, logo depois, resgatar o dinheiro em moeda local da Albânia, que foi algo que eu já fiz", diz Amaral.

continua após publicidade .

Para realizar o pagamento, explica o executivo, a companhia usa dois dados: o nome completo do beneficiário e o número de transferência internacional gerado pelo sistema da companhia. Por isso, é necessário que o nome completo da pessoa que vai receber o dinheiro esteja escrito conforme no documento de identificação apresentado. "Se a pessoa tiver um nome muito comprido, como D. Pedro I, é necessário escrever o nome todo", brinca o executivo.

Novas medidas de câmbio no país devem favorecer os turistas

A Argentina anunciou medidas para incentivar turistas estrangeiros a liquidar seus dólares no mercado formal do país, a uma taxa próxima aos valores cotados nos mercados paralelos. A instabilidade econômica do país tem feito as taxas para o peso baterem recordes históricos nos últimos dias. Neste cenário, estrangeiros terão acesso a uma cotação especial que valerá para até US$ 5 mil dólares por mês, ou o equivalente em outras moedas.

Em comunicado, o Banco Central da República Argentina (BCRA) indicou que as entidades responsáveis pela transação cambial deverão identificar os turistas não residentes por meio de comprovação com documentos.

Há algumas semanas, o país instaurou uma medida que elevou um imposto que incide sobre operações em moeda estrangeira, no chamado "dólar turismo". A cotação nestes casos a ser aplicada é conhecida localmente como "dólar MEP".

Segundo estimativas do governo argentino, até este momento, em 2022, os turistas gastaram US$ 1,4 bilhão no país, mas apenas 16% desse valor foi trocado no mercado formal, informa o jornal La Nación.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.