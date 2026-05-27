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Câmara faz sessão de 8 minutos para liberar votação de PEC da escala 6x1 na comissão especial

Escrito por Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 08:51:00 Editado em 27.05.2026, 09:00:11
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A Câmara dos Deputados realizou na manhã desta quarta-feira uma sessão no plenário da Casa de apenas 8 minutos para permitir a votação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que põe fim à escala de trabalho 6x1 ainda nesta quarta, na comissão especial que analisa o tema.

A sessão foi aberta às 8h03, pelo deputado Charles Fernandes (PSD-BA), e teve apenas o pronunciamento do deputado Jorge Solla (PT-BA), em defesa da votação da redução da jornada de trabalho. Às 8h11, Fernandes encerrou os trabalhos e convocou outra reunião deliberativa no plenário para às 15h desta quarta-feira.

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Embora curta, a sessão serviu para contar o prazo do pedido de vista apresentado pela oposição em relação ao relatório do deputado Leo Prates (Republicanos-BA) sobre a PEC da escala 6x1. Com isso, o texto pode ser analisado pela comissão especial, em reunião que está prevista para às 10h30.

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6X1/JORNADA/PEC
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