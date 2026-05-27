Câmara encerra discussão e inicia 1º turno de votação da PEC que põe fim à escala 6x1
Escrito por Naomi Matsui e Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 21:04:00 Editado em 27.05.2026, 21:12:45
O plenário da Câmara aprovou na noite desta quarta-feira, 27, por 372 a 101, um requerimento para encerrar a discussão da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a jornada de trabalho 6X1. Com isso, deputados passam para a fase de encaminhamento e, depois, da votação em 1º turno. São necessárias duas rodadas de deliberação.