Câmara encerra discussão e inicia 1º turno de votação da PEC que põe fim à escala 6x1

O plenário da Câmara aprovou na noite desta quarta-feira, 27, por 372 a 101, um requerimento para encerrar a discussão da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a jornada de trabalho 6X1. Com isso, deputados passam para a fase de encaminhamento e, depois, da votação em 1º turno. São necessárias duas rodadas de deliberação.