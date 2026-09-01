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Câmara dos EUA aprova projeto de financiamento de curto prazo e evita shutdown antes de eleição

Escrito por Associated Press* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira, 1º de setembro, uma medida de curto prazo para financiar o governo federal até o início de dezembro, uma ação destinada a evitar uma paralisação caótica durante as eleições de meio de mandato.

Os legisladores precisavam agir antes que o ano fiscal terminasse, no final de setembro, para evitar a interrupção no financiamento. Eles estavam determinados a não enfrentar esse prazo durante a temporada de campanha após o shutdown histórico do ano passado.

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A Câmara aprovou o projeto de lei por uma votação de 370-48. O Senado já havia aprovado a medida de forma esmagadora, então agora ela segue para a mesa do presidente dos EUA, Donald Trump, para sua assinatura.

"Isso dá à nação e aos nossos constituintes certeza de que o governo permanecerá aberto, certeza de que nossos membros do serviço serão pagos", disse o deputado Tom Cole, presidente republicano do Comitê de Apropriações da Câmara.

Uma paralisação recorde de 43 dias ocorreu em 2025, quando os dois partidos discordaram sobre a renovação de um crédito fiscal que reduz o custo da cobertura de saúde obtida por meio da Lei de Cuidados Acessíveis.

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Em seguida, veio a paralisação do Departamento de Segurança Interna, que durou 76 dias antes que os legisladores concordassem em financiar grande parte do departamento, mas não suas operações de fiscalização de imigração. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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EUA/SHUTDOWN/CÂMARA/PROJETO/FINANCIAMENTO/APROVAÇÃO
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